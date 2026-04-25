Тайсон трохи здав: ексчемпіон світу зробив сенсаційний прогноз на битву Джошуа – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Насім Хамед поділився своїми думками щодо потенційного бою Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Поки про цей поєдинок не було оголошено, проте сторони ведуть перемовини та практично всі впевнені, що він відбудеться. Британець єменського походження розповів, кого вважає фаворитом протистояння, припустивши можливість дуже рідкісного результату в боксі.

"Хто, на мою думку, переможе в бою між Джошуа та Ф'юрі? Що ж, це питання, і всі хочуть це знати. Багато років тому Тайсон, на мій погляд, мав такий дивний стиль, що міг змусити Ей Джея виглядати нерозумно, це правда. Зараз усе змінилося. Здається, Тайсон трохи здав. Але з ним ніколи не знаєш напевно – можливо, одного вечора він вийде, відбоксує дивовижно та зробить те саме, що зробив із Вайлдером. Однак, перші кілька раундів проти Махмудова мене трохи розчарували, бо він не почав із самого початку. Це звучатиме божевільно, але чи було б неймовірно, якби я сказав, що це може бути нічия", – сказав Хамед.

Зазначимо, що напередодні стала відома дата наступного бою Ентоні Джошуа. Очікується, що це буде проміжний поєдинок саме перед битвою з "Циганським королем".

Раніше прогноз на протистояння Ей Джея та Ф'юрі зробив Девід Прайс. Олімпійський призер вважає, що переможець визначиться рішенням суддів.