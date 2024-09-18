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Легендарний Льюїс відповів, чи переміг би його Усик

Олексій Мурзак — 18 вересня, 18:31
Легендарний Льюїс відповів, чи переміг би його Усик
Ленгокс Льюїс
Getty Images

Легендарний британський суперважковаговик Леннокс Льюїс висловився про можливий поєдинок з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про такий розвиток подій він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

За словами боксера, українець не зміг би перемогти, якби виступав у його епоху.

"Я б порівняв Усика з Евандером Голіфілдом, і я вважаю, що він дуже добре проявив би себе в 90-х.

Однак я не думаю, що Усик би протримався проти мене, тому що я викидаю жорсткі аперкоти. Я помітив, що Усик пропускає аперкоти. Так що він би не зміг витримати мої аперкоти", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Олександр Усик Леннокс Льюїс

Олександр Усик

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