Легендарний Льюїс відповів, чи переміг би його Усик

Легендарний британський суперважковаговик Леннокс Льюїс висловився про можливий поєдинок з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Про такий розвиток подій він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

За словами боксера, українець не зміг би перемогти, якби виступав у його епоху.

"Я б порівняв Усика з Евандером Голіфілдом, і я вважаю, що він дуже добре проявив би себе в 90-х.



Однак я не думаю, що Усик би протримався проти мене, тому що я викидаю жорсткі аперкоти. Я помітив, що Усик пропускає аперкоти. Так що він би не зміг витримати мої аперкоти", – сказав Льюїс.