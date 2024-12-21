Легендарний Льюїс відзначив бій непереможного українського надважковаговика

Анатолій Дудченко, тренер українського чемпіона WBC International у надважкій вазі Андрія Новицького (14-0, 10 КО) заявив, що перемогу над мексиканцем Едгаром Рамірезом (10-2-1, 4 КО) відзначив колишній чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО).

Про це тренер розповів у коментарі LuckyPunch.

"В 9-му раунді ми влучили справа в лоб – суперник, звісно, хитнувся, але добивати не було як. В принципі, в 10-му підняли. Його завданням було затаскати суперника, тому що він кидав 3-4 удари, а Андрій 40-50.

Думаю, хлопець теж втомився. Важко було, тому що перехворіли. Але коли ми вже спускалися, Леннокс Льюїс потиснув руку, та сказав: "Гарна робота", – розповів Дудченко.