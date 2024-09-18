Легендарний чемпіон спрогнозував результат бою Джошуа – Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).

Про це Льюїс розповів у коментарі The Ring.

"Перевага Джошуа у досвіді. Той факт, що він двічі зустрічався з Олександром Усиком, він боксував в Америці, на великих стадіонах і має висококласних тренерів.

Але не виключайте хлопця, який чекав деякий час. Він зміг повалити Усика на канвас – це те, що можуть зробити не багато людей.

Джошуа переможе достроково. Я не думаю, що це бій закінчиться рано, я думаю, що це, ймовірно, будуть пізніші раунди. Дюбуа не захоче вийти й здатися", – сказав Льюїс.