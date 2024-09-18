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Легендарний чемпіон спрогнозував результат бою Джошуа – Дюбуа

Олександр Булава — 18 вересня, 20:40
Легендарний чемпіон спрогнозував результат бою Джошуа – Дюбуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Instagram - frank_warren_official

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).

Про це Льюїс розповів у коментарі The Ring.

"Перевага Джошуа у досвіді. Той факт, що він двічі зустрічався з Олександром Усиком, він боксував в Америці, на великих стадіонах і має висококласних тренерів.

Але не виключайте хлопця, який чекав деякий час. Він зміг повалити Усика на канвас – це те, що можуть зробити не багато людей.

Джошуа переможе достроково. Я не думаю, що це бій закінчиться рано, я думаю, що це, ймовірно, будуть пізніші раунди. Дюбуа не захоче вийти й здатися", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

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