Легендарний чемпіон спрогнозував результат бою Джошуа – Дюбуа
Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).
Про це Льюїс розповів у коментарі The Ring.
"Перевага Джошуа у досвіді. Той факт, що він двічі зустрічався з Олександром Усиком, він боксував в Америці, на великих стадіонах і має висококласних тренерів.
Але не виключайте хлопця, який чекав деякий час. Він зміг повалити Усика на канвас – це те, що можуть зробити не багато людей.
Джошуа переможе достроково. Я не думаю, що це бій закінчиться рано, я думаю, що це, ймовірно, будуть пізніші раунди. Дюбуа не захоче вийти й здатися", – сказав Льюїс.
Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.