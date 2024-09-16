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Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні

Олександр Булава — 16 вересня, 21:49
Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
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Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели дуель поглядів.

Боксери зійшли у битві поглядів в Лондоні. Їх бій відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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