Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели дуель поглядів.

Боксери зійшли у битві поглядів в Лондоні. Їх бій відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

It is 𝒐𝒏 😤@anthonyjoshua and @DynamiteDubois lock eyes in London ahead of Saturday night’s domestic dust-up 🇬🇧 #JoshuaDubois | 21.09.24 | #RiyadhSeasonCard: Wembley Edition | Live on TNT Sports Box Office, Sky Sports Box Office & DAZN PPV pic.twitter.com/CW7tYTdvXi — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 16, 2024

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.