Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні

It is 𝒐𝒏 😤@anthonyjoshua and @DynamiteDubois lock eyes in London ahead of Saturday night’s domestic dust-up 🇬🇧 #JoshuaDubois | 21.09.24 | #RiyadhSeasonCard: Wembley Edition | Live on TNT Sports Box Office, Sky Sports Box Office & DAZN PPV pic.twitter.com/CW7tYTdvXi