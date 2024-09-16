Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів у Лондоні
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Instagram - frank_warren_official
Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели дуель поглядів.
Боксери зійшли у битві поглядів в Лондоні. Їх бій відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.