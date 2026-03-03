Це найбезглуздіше рішення: Околі розкритикував бій Усика з Верховеном за титул WBC

Колишній чемпіон світу за версіями WBO та WBA Continental Лоуренс Околі (23-1-0, 17 КО) різко висловився про бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який санкціонувала WBC.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

Околі провів паралель з поєдинком Тайсона Ф'юрі проти зірки ММА Френсіса Нганну, який теж підтримала WBC, але тоді чемпіонський пояс не стояв на кону.

"Ми бачили такі бої, як Ф'юрі проти Нганну, але це найбезглуздіше, на мою думку. Не хочу перегнути палку щодо WBC, є й інші санкціонуючі органи. Є протоколи та процедури, всі платять збори та роблять те, що повинні робити, щоб піднятися в рейтингу. І ви хочете свій шанс", – зазначив Околі.

Британець боїться, що після бою з Верховеном Усик знову візьме тривалу паузу та буде утримувати пояси без захисту.

"Я не хочу вказувати, з ким він повинен битися, але це має бути зроблено своєчасно та зрушити дивізіон з місця. І знаєте, чого ми не хочемо, так це того, щоб цей бій, на який знадобився майже рік, відбувся, а потім була затримка ще на рік. І Фабіо Вордлі залишається єдиною людиною з іншим поясом у надважкій вазі", – сказав Околі.

Зазначимо, що Ріко Верховен має фантастичну кар'єру в кікбоксингу, але у боксі провів лише один бій проти маловідомого спортсмена. Нідерландець відсутній у рейтингу WBC та не мав права претендувати на пояс організації.

Втім, WBC зробила виключення для Усика, дозволивши йому провести добровільний захист.

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі в Єгипті.