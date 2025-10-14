Лопес пообіцяв нокаутувати Шакура

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) заявив, що достроково завершить потенційний бій з чемпіоном WBC в легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Я присплю тебе за всі ті рази, коли ти присипляв своїх фанатів своїми виступами. Жалюгідний мудак, у мене для тебе нове прізвисько – Містер Сендмен", – написав Лопес.

Шакур відповів Теофімо, пригадавши його серію перемог без нокаутів.

"Ти не зупинив жодного суперника у першій напівсередній вазі, а тепер зібрався приспати мене? Теофімо, твій час минув – сподіваюся, ти насолодився своїм пробігом" – відповів Стівенсон.

Раніше була інформація, що боксери близькі до угоди про бій.

Теофімо востаннє виходи на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу на вечорі боксу у Нью-Йорку та втретє захистив титул WBO.

Нагадаємо, у липні Шакур переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркарді поєдинку Бівол – Бетербієв здолав Джоша Педлі.