У кожного буває свій зірковий час: Лопес – про поразку від Шакура

Ексчемпіон світу Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) прокоментував свою поразку від нового чемпіона WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Про це боксер розповів у коментарі після бою.

"Я хочу подякувати Господу, він привів мене сюди й дозволив мені бути тут. Я взагалі не повинен був тут знаходитися, у фізичному сенсі. Я пройшов через багато важких боїв протягом своєї кар'єри. У кожного буває свій зірковий час, тож вітаю Шакура. Чудовий хлопець, чудовий боєць. Ми вийшли сюди, ми поставили все на кін... Треба віддати цьому належне", – сказав він.

Також Теофімо прокоментував хід поєдинку з Шакуром, який пішов не за його сценарієм.

"Бувають дні, коли ти не отримуєш бажаного, але ти маєш триматися і завжди віддавати славу Богу попри все...Я не знаю, чуваче, я точно хочу продовжувати це, продовжувати робити те, що можу. Можливо, у напівсередній вазі. Багато людей з цим не погодяться, але я боєць до кінця, до самої смерті", – сказав Лопес.

Нагадаємо, Шакур здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109), вигравши 11 з 12 раундів. Він відібрав у Лопеса титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі та став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.

Напередодні Кішон Девіс за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував Джермейна Ортіса, а Міллер здобув важку перемогу проти нігерійця Кінгслі Ібе.