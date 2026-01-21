Покажу світу його недоліки: Лопес – про бій з Шакуром
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) оцінив майбутній бій з володарем WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).
Цитує боксера BoxingScene.
"Він говорить про те й се, і про те, що я йому заздрив. Ні, ти був срібним призером чемпіонату США 2016 року. Ти отримаєш свій підписний бонус і всі ці додаткові речі. Річ у тім, що вони намагалися забезпечити йому інший шлях, бо вклали в нього багато грошей. Я ж, думаю, мав стати його суперником. Тепер ми знову тут.
Цей план проти мене, безумовно, але я думаю, що ті, хто має мільярди та владу тут, на землі, покладають на мене великі надії. Я так і думаю. Я думаю, що вони справедливо покладають на мене великі надії.
Я покажу всім, що його захист не такий бездоганний, як вони кажуть. Моя робота – показати світові недоліки, які вони не бачать. Моє завдання – показати світові, що мене ніхто не може перемогти. І я зроблю так, щоб це виглядало гарно. І це буде набагато гарніше, коли я побачу його на підлозі", – скзав Лопес.
Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.
Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.