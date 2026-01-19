Українська правда
Найкращі б'ються з найкращими: Лопес – про бій з Шакуром

Олександр Булава — 19 січня 2026, 21:33
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) оцінив майбутній бій з володарем WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Найкращі б'ються з найкращими. Ви бачите, як Теренс Кроуфорд і Канело Альварес б'ються один з одним, і хочеться наслідувати це.

Шакур – чудовий боєць. Ми не можемо сказати, що ми найкращі, не перевіривши це. Моя мета – захистити свій трон. Я не можу назвати це "захопленням", і щоб хтось його захопив", – сказав Лопес.

Бій відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.

Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.

