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Наваррете: Ломаченко? Я готовий приймати виклики

Олег Дідух — 14 червня 2026, 15:41
Наваррете: Ломаченко? Я готовий приймати виклики
Емануель Наваррете
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) заявив, що готовий провести бій проти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Слова мексиканця наводить The Ring.

"Ломаченко раптово повертається з пенсії і заявляє, що збирається забрати все. І тут WBO дає зрозуміти, що вони готові відкрити двері для можливого поєдинку. Я вважаю, що кар'єра Ломаченка — це щось дуже особливе та унікальне. Я готовий приймати виклики.

Я буду надзвичайно радий, якщо це станеться. Очевидно, що я проведу особливий тренувальний табір. Він шульга і він неймовірний. Він чудовий боєць", – заявив Наваррете.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.

Василь Ломаченко Емануель Наваррете

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