Було здорово тебе бачити: Ломаченко відвідав тренування непереможеного Жанібека

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав тренування володаря поясу WBO та IBF у середній вазі Жанібека Алімханули (16−0, 11 КО).

Про це повідомив казахстанський боксер у соцмережі "Х".

"Лома відвідав боксерський зал, подивився спаринги і побажав нам удачі. Спасибі, що зайшов – було здорово тебе бачити, чемп", – написав Алімханули.

Loma stopped by the boxing gym, watched the sparring, and wished us good luck.

Thanks for coming - it was great to see you, champ! pic.twitter.com/hUQKPiVuEY — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 3, 2025

Нагадаємо, що Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні цього року. Нещодавно боксер пояснив, чому він вирішив повісити рукавички на цвях.

Наступний бій Жанібек проведе 6 грудня проти Ерісланді Лари. Поєдинок стане співголовною подією вечора разом із боєм між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем за титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

У квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.