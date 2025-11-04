Було здорово тебе бачити: Ломаченко відвідав тренування непереможеного Жанібека
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав тренування володаря поясу WBO та IBF у середній вазі Жанібека Алімханули (16−0, 11 КО).
Про це повідомив казахстанський боксер у соцмережі "Х".
"Лома відвідав боксерський зал, подивився спаринги і побажав нам удачі.
Спасибі, що зайшов – було здорово тебе бачити, чемп", – написав Алімханули.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні цього року. Нещодавно боксер пояснив, чому він вирішив повісити рукавички на цвях.
Наступний бій Жанібек проведе 6 грудня проти Ерісланді Лари. Поєдинок стане співголовною подією вечора разом із боєм між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем за титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.
У квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.