Було здорово тебе бачити: Ломаченко відвідав тренування непереможеного Жанібека

Олександр Булава — 4 листопада 2025, 09:58
Василь Ломаченко
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відвідав тренування володаря поясу WBO та IBF у середній вазі Жанібека Алімханули (16−0, 11 КО).

Про це повідомив казахстанський боксер у соцмережі "Х".

"Лома відвідав боксерський зал, подивився спаринги і побажав нам удачі.

Спасибі, що зайшов – було здорово тебе бачити, чемп", – написав Алімханули.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні цього року. Нещодавно боксер пояснив, чому він вирішив повісити рукавички на цвях.

Наступний бій Жанібек проведе 6 грудня проти Ерісланді Лари. Поєдинок стане співголовною подією вечора разом із боєм між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем за титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

У квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.

