Бій Алімханули та Лара відбудеться 6 грудня

Чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули та володар титулу WBA Ерісланді Лара проведуть бій 6 грудня.

Про це повідомляє Premier Boxing Champions.

Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо, США, і стане співголовною подією вечора разом із боєм між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем за титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі. Трансляція доступна на Amazon Prime Video по системі PPV.

Нагадаємо, у квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.

Лара востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року, коли достроково переміг Денні Гарсію.