Ломаченко продав свій будинок в США: відомо, скільки заробив боксер

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) таки зумів продати свій будинок в Каліфорнії, США.

Як стало відомо Чемпіону, українець заробив майже 2,5 мільйони доларів (2 470 000 доларів, якщо точно), що на 129 тисяч менше, ніж Ломаченко планував отримати.

Сам будинок має 5 спалень та 5 ванних кімнат (одна неповна). Також на ділянці площею 1 акр (приблизно 4047 квадратних метрів) розташовані гаражі, розраховані на 8 автомобілів, басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю та майданчик для занять баскетболом/піклболом.

Нагадаємо, Ломаченко міг продати свій будинок ще у квітні 2025 року, процес продажу знаходився на завершальній стадії, проте трапився форс-мажор і сторони не змогли дійти згоди. Загалом Василь намагався продати будинок трохи більше року, і йому це вдалося лише влітку 2025-го.

Ломаченко почав професійну кар'єру у 2013 році. До того він виступав на аматорському рівні. За 397 поєдинків він поступився лише одного разу. Ломаченко – дворазовий Олімпійський чемпіон (Пекін-2008 та Лондон-2012). Нещодавно він оголосив про завершення кар'єри.