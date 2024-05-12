Ломаченко — про бій Усика та Ф'юрі: Це історичний момент, буду молитися за Олександра

Новий чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко поділився очікуваннями від бою Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі.

Боксер дав коментар про це на пресконференції після поєдинку з Джорджем Камбососом.

"Я зі своїм другом, зі своїм братом Усиком. Я бажаю йому перемогти в цьому бою, виграє найкращий. Це історичний момент для боксу, для людей навколо боксу і для України — це дуже важливий поєдинок. Я буду молитися за Олександра і сподіваюся, що переможе найкращий", — сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір напередодні поєдинку з Ф'юрі.







