Я знав, що справа у майстерності: батько Хейні – про перемогу над Ломаченком

Білл Хейні, батько та тренер чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО), пригадав перемогу сина над Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Про бій він висловився у своєму профілі в соцмережі Х.

Він лаконічно розповів, завдяки чому переміг Девін.

"Дібо проти Хай-тека. Дехто скаже, що справа в розмірі. Я знав, що справа у майстерності", – написав Хейні.

Нагадаємо, що у травні 2023-го Хейні здолав Ломаченка за одноголосним рішенням суддів на "MGM Grand" у Лас-Вегасі. На кону поєдинку стояло звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Після цього український боксер переміг Джорджа Камбососа за пояс IBF та оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак нещодавно стало відомо, що Василь повертається на профі-ринг. На що вже відреагував Хейні.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником Ломаченка буде перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.