Суперник Постола у бою за титул прибув до України

32-річний іспанець Алехандро Мойя (22-2, 12 КО) прибув до України на поєдинок проти ексчемпіона світу Віктора Постола (32-5, 13 КО).

Про це боксер повідомив у своїх соцмережах.

11 жовтня у Палаці спорту в рамках шоу Spartabox Faniian Promotions відбудеться бій за титул IBO International у першій напівсередній вазі між досвідченим іспанським боксером Алехандро Мойєю та колишнім володарем титулу WBC вазі Віктором Постолом.

Попередній бій "Iceman" провів у січні 2025 року. Тоді він одноголосним рішенням суддів переміг представника Аргентини Андреаса Рамона Техаду.

Вечір боксу складатиметься з понад 10 боїв, серед яких чимало поєдинків за участю ветеранів війни, а також бої відомих українських проспектів та досвідчених бійців.

