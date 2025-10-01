Постол – про бій з Моєю: Це бій за пояс – подарунок не привезуть

Ексчемпіон світу з боксу Віктор Постол поділився очікуваннями від поєдинку за титул IBO International проти Алехандро Мої.

Спортсмен поспілкувався з Spartabox Faniian Promotions.

"Мій наступний суперник іспанець, ми подивились декілька його поєдинків. Непростий, це бій за пояс, а тому подарунок мені не привезуть. Він досвідчений, у нього 22 поєдинки та лише дві поразки.

Якщо все пройде добре і буде перемога – плануватимемо наступний бій. Хотілося б поїхати та відбоксувати проти чемпіона світу за цією версією", – розповів Постол.

Бій проти Алехандро Мої відбудеться 11 жовтня у Києві в межах благодійного міжнародного турніру з боксу.

Нагадаємо, свій перший поєдинок за півтора року Постол провів у січні. Тоді, він здолав аргентинця Андреаса Техаду.

Піком кар'єри українця був 2015 рік, коли він переміг Лукаса Матіссе й виграв титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC. Однак вже в наступному поєдинку українець втратив пояс, програвши в об'єднавчому бою зірковому американцеві Теренсу Кроуфорду.