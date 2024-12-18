Ломаченко завершив кар'єру – журналіст

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях та дворазовий чемпіон Олімпійських ігор українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) завершив кар'єру.

Про це повідомив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон у соцмережі "Х" (Twitter).

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому", – написав Бенсон.

‼️Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future. — MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024

Чутки, що Ломаченко завершить кар'єру з'явилися кілька місяців тому. У жовтні про це писав інший відомий інсайдер Майкл Коппінджер. Менеджер Василя Егіс Клімас натякав, що боксер ще має мотивацію, щоб продовжувати виходити на ринг.

Журналісти цікавилися і в Олександра Усика про плани Ломаченка. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO коротко відповів на таке питання.

Нагадаємо, останній бій Василь провів у травні 2024 року. Він зумів нокаутувати Джорджа Камбососа та чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF.