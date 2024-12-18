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Ломаченко завершив кар'єру – журналіст

Руслан Травкін — 18 грудня 2024, 17:47
Ломаченко завершив кар'єру – журналіст
Василь Ломаченко
Getty images

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях та дворазовий чемпіон Олімпійських ігор українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) завершив кар'єру.

Про це повідомив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон у соцмережі "Х" (Twitter).

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому", – написав Бенсон.

Чутки, що Ломаченко завершить кар'єру з'явилися кілька місяців тому. У жовтні про це писав інший відомий інсайдер Майкл Коппінджер. Менеджер Василя Егіс Клімас натякав, що боксер ще має мотивацію, щоб продовжувати виходити на ринг.

Журналісти цікавилися і в Олександра Усика про плани Ломаченка. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO коротко відповів на таке питання.

Нагадаємо, останній бій Василь провів у травні 2024 року. Він зумів нокаутувати Джорджа Камбососа та чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF.

Бокс Завершення кар'єри Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

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