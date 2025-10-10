Українська правда
Постол пройшов церемонію зважування перед боєм з Мойєю в Києві

Олег Дідух — 10 жовтня 2025, 15:44
Віктор Постол
SpartaBox Faniian Promotions

У п’ятницю, 10 жовтня, в Києві відбулася церемонія зважування перед боєм між 41-річним українцем Віктором Постолом (32-5, 13 КО) і 32-річним іспанцем Алехандро Мойєю (22-2, 12 КО).

Обидва боксери вписалися в ліміт напівсередньої вагової категорії (до 63,5 кг). Постол виявився на 50 грамів важчим за свого суперника: 63,350 кг проти 63,300.

Бій між Постолом і Мойєю відбудеться у суботу, 11 жовтня, у київському Палаці спорту в рамках шоу Spartabox Faniian Promotions. Вечір боксу складатиметься з понад 10 боїв, серед яких чимало поєдинків за участю ветеранів війни, а також бої відомих українських проспектів та досвідчених бійців.

На кону бою Постол – Мойя стоятиме титул IBO International.

IBO зважування Віктор Постол

IBO

