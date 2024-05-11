Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі

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Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, українець Василь Ломаченко зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим у бою за вакантний пояс IBF у легкій вазі (61,2 кг).

Ломаченко — Камбосос: усе про бій за титул чемпіона світу IBF

Ломаченко та Камбосос боксуватимуть у Перті (Австралія) на RAC Arena, у неділю, 12 травня. Орієнтовний час — 8:00 за київським часом.

Медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором промоутерської компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, ще на початку повномасштабного відмовилась від показу боїв представника Білгород-Дністровського через сумнівну репутацію боксера.

За два дні до бою стало відомо, що компанія Top Rank надасть змогу українським глядачам переглянути поєдинок безплатно на власному YouTube-каналі.

Ломаченко – Камбосос: пряма трансляція - безплатно

У Великій Британії дивитися онлайн бій можна на Sky Sports Action. Чинні або нові передплатники Sky Sports можуть переглядати трансляцію Lomachenko vs Kambosos Jr, а також усі боксерські поєдинки Sky за допомогою додатку Sky Go. Це безплатно, якщо ви вже є передплатником Sky Sports TV. Додаток доступний для Apple, Android, Firestick, Roku та ігрових консолей, проте недоступний на території України.

24 години Sky Go коштують 11,98 фунта стерлінгів, а 1 місяць — 34,99 фунта стерлінгів.

У США трансляцію бою Ломаченко vs Камбосос-молодший онлайн можна буде подивитися через додаток ESPN+. Це окрема послуга від звичайного ESPN. 1 місяць ESPN+ коштує $10.99. Додаток ESPN дозволить лише наявним абонентам кабельного телебачення ESPN переглянути трансляцію бою. Вартість 1 місяця ESPN APP становить $10,99. В Україні — недоступний.