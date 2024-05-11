Ломаченко – Камбосос: пряма трансляція
Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) у чемпіонському поєдинку за вакантний титул IBF зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).
Бій відбудеться у неділю, 12 травня. Орієнтовний початок – 8:00 за київським часом.
Дивиться безаплатно пряму трансляцію на нашому сайті.
Плеєр буде доступний за годину до початку бою.
Також слідкуйте за поєдинком у нашій текстовій трансляції.
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