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Ломаченко – Камбосос: пряма трансляція

Андрій Твердохліб — 11 травня, 10:51
Ломаченко – Камбосос: пряма трансляція

Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) у чемпіонському поєдинку за вакантний титул IBF зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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Бій відбудеться у неділю, 12 травня. Орієнтовний початок – 8:00 за київським часом.

Дивиться безаплатно пряму трансляцію на нашому сайті.

Плеєр буде доступний за годину до початку бою.

Також слідкуйте за поєдинком у нашій текстовій трансляції.

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