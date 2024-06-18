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Арум заявив про готовність провести бій Ломаченка та Девіса

Владислав Уткін — 18 червня, 10:19
Арум заявив про готовність провести бій Ломаченка та Девіса

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про можливість проведення поєдинку між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0, 28 КО) та володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Слова промоутера цитує Boxing Scene.

"Джервонта — дуже потужний хлопець, має хороший удар і він не бився з консервною банкою з помідорами. Ми готові до цього бою. Ломаченко теж готовий.

Коли ми сядемо за стіл перемовин — ми побачимо, чи це можливо, але Ломаченко хотів би провести цей бій. Девіс дістався тої позиції, коли він є привабливим з погляду грошей. Бій з Девісом принесе більше, ніж бій з Шакуром.

Все у повітрі. Є багато можливостей. Хороших можливостей, тому що вони тримають усіх зайнятими", — сказав Арум.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

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