Українці перемагатимуть не лише на ринзі, а й у війні з Росією — потужний спіч Володимира Кличка після бою Усик — Ф'юрі
Легендарний український боксер Володимир Кличко вважає, що перемога Олександра Усика (22-0, 14 КО) над британським боксером Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) важлива для всієї України.
Про це Кличко-молодший розповів у етері TNT Sports.
"Уявіть, як багато тиску було на Олександрі, він представляв себе, а що найголовніше — свою країну. Це неймовірно важливо для нас, українців. Україна дивилася цей поєдинок. Щодня та щоночі перебуваючи під ракетними ударами та дронами камікадзе, цей бій був важливим для українців.
Здобути цю перемогу і показати знову, що ми, українці бійці та будемо боротися та перемагати не лише на боксерському рингу, а й у війні, яку розпочала Росія. Перемога Усика дає нам надію, що ця безглузда війна завершиться і дає нам силу, щоб протистояти будь-якому опоненту. На боксерському ринзі та на полю бою", — підсумував Кличко.
Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.
Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.