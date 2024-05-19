Українці перемагатимуть не лише на ринзі, а й у війні з Росією — потужний спіч Володимира Кличка після бою Усик — Ф'юрі

Легендарний український боксер Володимир Кличко вважає, що перемога Олександра Усика (22-0, 14 КО) над британським боксером Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) важлива для всієї України.

Про це Кличко-молодший розповів у етері TNT Sports.

"Уявіть, як багато тиску було на Олександрі, він представляв себе, а що найголовніше — свою країну. Це неймовірно важливо для нас, українців. Україна дивилася цей поєдинок. Щодня та щоночі перебуваючи під ракетними ударами та дронами камікадзе, цей бій був важливим для українців.

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Здобути цю перемогу і показати знову, що ми, українці бійці та будемо боротися та перемагати не лише на боксерському рингу, а й у війні, яку розпочала Росія. Перемога Усика дає нам надію, що ця безглузда війна завершиться і дає нам силу, щоб протистояти будь-якому опоненту. На боксерському ринзі та на полю бою", — підсумував Кличко.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.