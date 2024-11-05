Легендарний чемпіон застеріг Пола від ударів Тайсона

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що блогеру Джейку Полу слід остерігатися потужних ударів від 58-річного ексчемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона.

Цитує Льюїса Sky Sports.

"Важко боксувати, коли ти в такому віці рухаєшся по рингу, завдаєш ударів, отримуєш удари, але я сподіваюся, що Майк зможе з цим впоратися.

Думаю, що у Джейка Пола будуть проблеми, тому що Майк Тайсон вміє завдавати чудових ударів по корпусу і в голову. Нам просто потрібно побачити, чи збирається він робити це на рингу, і я сподіваюся, що він зробить це. Я очікую побачити Майка Тайсона, який ріже кути й завдає ударів, коли він зможе наздогнати Джейка Пола.

Я впевнений, що Пол буде рухатися швидко, рухатися по рингу. Він не захоче стояти там і отримати удар від Майка Тайсона! Я буду там, і це буде вражающе видовище", – розповів Льюїс.