Легендарний чемпіон застеріг Пола від ударів Тайсона
Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що блогеру Джейку Полу слід остерігатися потужних ударів від 58-річного ексчемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона.
Цитує Льюїса Sky Sports.
"Важко боксувати, коли ти в такому віці рухаєшся по рингу, завдаєш ударів, отримуєш удари, але я сподіваюся, що Майк зможе з цим впоратися.
Думаю, що у Джейка Пола будуть проблеми, тому що Майк Тайсон вміє завдавати чудових ударів по корпусу і в голову. Нам просто потрібно побачити, чи збирається він робити це на рингу, і я сподіваюся, що він зробить це. Я очікую побачити Майка Тайсона, який ріже кути й завдає ударів, коли він зможе наздогнати Джейка Пола.
Я впевнений, що Пол буде рухатися швидко, рухатися по рингу. Він не захоче стояти там і отримати удар від Майка Тайсона! Я буду там, і це буде вражающе видовище", – розповів Льюїс.
У 2002 році Льюїс переміг Тайсона нокаутом у восьмому раунді. Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. У своєму останньому бою блогер достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.