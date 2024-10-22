Льюїс розглядає можливість реваншу з Тайсоном

Один із найвидатніших боксерів надважкого дивізіону Леннокс Льюїс заявив, що готовий до бою-реваншу з Майком Тайсоном, якщо той здобуде перемогу у запланованому на 15 листопада поєдинку проти боксера і блогера Джейка Пола.

Про це Льюїс розповів у інтерв'ю TMZ.

"Чи буду я розглядати бій з Майком? Так. Але давайте подивимося, як він виступить у цьому бою, а потім я вам скажу. Я не бачив його останнім часом, але я бачив його без футболки, і він виглядає м'язистим. Звичайно, він витримає. Якщо він достатньо тренований і в хорошій формі, він повинен впоратися з цим".

Майк Тайсон і Леннокс Льюїс зустрілися в 2002 році в історичному поєдинку, який закінчився перемогою Льюїса нокаутом у восьмому раунді. Обидва боксери отримали гонорар у розмірі 17,5 мільйонів доларів.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.