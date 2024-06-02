Льюїс пояснив поразку Вайлдера

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс оцінив протистояння Queensberry проти Matchroom на вечорі боксу в Саудівській Аравії, де Деонтей Вайлдер брутальним нокаутом поступився Чжану Чжилею.

Про це він розповів у Twitter.

"Шкідливі звички знову погубили Вайлдера… і гарны виступи від Чжана та Дюбуа. Буде цікаво подивитися, як розвиватимуться події у надважкій вазі, поки Усик та Ф’юрі битимуться в реванші", — написав Льюїс.

Bad habits betray Wilder again… and good showings by Zhang and Dubois. Should be interesting to see how the rest of the HW’s pan out while FuryUsyk rematch plays out.

-#Riyadhseason #5v5 #QueensberryvsMatchroom https://t.co/xC9xBBYSXG — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) June 2, 2024

Напередодні британець Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF, а Чжан Чжилей достроково розібрався з Деонтеєм Вайлдером.

За підсумками вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.