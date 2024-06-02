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Льюїс пояснив поразку Вайлдера

Олександр Булава — 2 червня, 14:55
Льюїс пояснив поразку Вайлдера

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс оцінив протистояння Queensberry проти Matchroom на вечорі боксу в Саудівській Аравії, де Деонтей Вайлдер брутальним нокаутом поступився Чжану Чжилею.

Про це він розповів у Twitter.

"Шкідливі звички знову погубили Вайлдера… і гарны виступи від Чжана та Дюбуа. Буде цікаво подивитися, як розвиватимуться події у надважкій вазі, поки Усик та Ф’юрі битимуться в реванші", — написав Льюїс.

Напередодні британець Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF, а Чжан Чжилей достроково розібрався з Деонтеєм Вайлдером.

За підсумками вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.

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Леннокс Льюїс

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