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Чжан Чжилей — Деонтей Вайлдер: огляд бою

Олександр Булава — 2 червня, 14:37
Чжан Чжилей — Деонтей Вайлдер: огляд бою

41-річний китаєць Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) переміг 38-річного американця Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Для Вайлдера це четверта поразка в останніх п'яти боях.

Бій відбувся у Саудівській Аравії в межах протистояння 5 боксерів Matchroom Boxing Едді Гірна з 5 представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.

За підсумками вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.

Напередодні британець Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

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