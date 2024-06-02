Чжан Чжилей — Деонтей Вайлдер: огляд бою

41-річний китаєць Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) переміг 38-річного американця Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Для Вайлдера це четверта поразка в останніх п'яти боях.

Бій відбувся у Саудівській Аравії в межах протистояння 5 боксерів Matchroom Boxing Едді Гірна з 5 представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.

За підсумками вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.

Напередодні британець Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.