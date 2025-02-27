Льюїс оцінив шанси Паркера здолати Дюбуа, якщо бій таки відбудеться

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) зумів би перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), якщо їхній бій таки відбудеться.

Його слова цитує Ringside24.

"Я все ще хочу побачити цей поєдинок. Я думаю, що це буде чудовий бій. Хто переможе? Найкращий з них.

Зараз Даніель Дюбуа – найкращий, він володіє поясом, так що Паркеру доведеться добре попрацювати. Однак скажу, що Паркеру під силу перемогти Дюбуа", – сказав Льюіс.