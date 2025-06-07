Легендарний промоутер пояснив рішення Ломаченка завершити кар'єру

Відомий промоутер та голова Top Rank Боб Арум пояснив рішення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру.

Фахівець поспілкувався із Fight Hub TV.

"Ломаченко чудовий атлет, безкомпромісний спортсмен. Але він мав певні проблеми зі спиною і весь цей час намагався їх розв'язати. Саме тому він ухвалив рішення завершити кар'єру. Ломаченко не зміг би виступати на найвищому рівні, а інше йому не цікаво. Я поважаю це рішення. Бажаю усім бійцям бути такими, як Василь", – розповів Арум.

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Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З того часу Василь у ринг не виходив.

У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".