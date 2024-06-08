Пак'яо може повернутися, щоб провести бій за втрачений пояс Кроуфорда

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) може повернутися до професійного боксу заради поєдинку за титул WBC в напівсередній вазі, який напередодні втратив Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).

Про це повідомляє журналіст ESPN Сальвадор Родрігес.

45-річний Пак'яо може провести бій поти Маріо Барріоса. Нагадаємо, що останній професійний бій філіппінця відбувся у серпні 2021 року, коли Менні зазнав поразки від Йорденіса Угаса.

‼️ Manny Pacquiao is reportedly considering returning at age 45 to face Mario Barrios next. Potential fight could be for the WBC welterweight world title as Terence Crawford has been made ‘champion in recess’. [According to @ChavaESPN] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 8, 2024

Напередодні Пак'яо прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.