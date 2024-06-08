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Пак'яо може повернутися, щоб провести бій за втрачений пояс Кроуфорда

Станіслав Лисак — 8 червня, 21:32
Пак'яо може повернутися, щоб провести бій за втрачений пояс Кроуфорда

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) може повернутися до професійного боксу заради поєдинку за титул WBC в напівсередній вазі, який напередодні втратив Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).

Про це повідомляє журналіст ESPN Сальвадор Родрігес.

45-річний Пак'яо може провести бій поти Маріо Барріоса. Нагадаємо, що останній професійний бій філіппінця відбувся у серпні 2021 року, коли Менні зазнав поразки від Йорденіса Угаса.

Напередодні Пак'яо прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Менні Пак'яо Теренс Кроуфорд Маріо Барріос

Менні Пак'яо

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