Володимир Кличко — про IBA: Проросійські, пропутінські прихильники, які руйнують спорт

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко звинуватив Міжнародну асоціацію боксу (IBA) у знищенні спорту та підіграванні проросійським силам.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"Жахливі речі ставалися в організації AIBA в минулому та IBA в минулому й сучасному. Корупція, яка була в любительському спорті, отримала ляпаса від МОК. Це буде жахливо, якщо спорт не буде існувати. А ми знаємо, хто стоїть за IBA — це проросійські, пропутінські прихильники, які руйнують спорт.

Бокс може бути без корупції — тієї, яка існує в любительському спорті. Я впевнений, що без МОК не буде боксу, але я впевнений, що з МОК він буде повністю очищений, відшліфований, і все буде без корупції, і так, як повинно бути.

Як у спортивних організаціях баскетболу, наприклад, де федерація також несе відповідальність за спортсменів після карʼєри — надають освіту, надають пенсію, надають можливості для спортсменів займатися своїм здоровʼям, у майбутньому захищають їх від поганих речей, які стаються, коли спортсмени завершують карʼєру й губляться у своєму житті.

Тому така організація має існувати також у боксі, щоб надавати впевненість спортсменам у майбутньому – якщо вони принесуть свій час і здоровʼя, але щось піде не так, і вони не досягнуть результатів, про які ми чуємо. Бо ми чуємо про багатьох чемпіонів, але ж це тільки вершина айсберга. Сотні, тисячі спортсменів, на жаль, просто зникають із простору медіа, і ми не чуємо, і не знаємо, що з ними", — сказав Володимир Кличко.