Син Трампа підтримав росіянина Кремльова, який є президентом IBA

Син президента США Дональд Трамп-молодший завітав на форум з боксу під назвою "IBA Sport + Business", який відбувся у Стамбулі. Він висловив свою підтримку президенту IBA росіянину Умару Кремльову.

Слова виконавчого віцепрезидента Trump Organization наводить офіційний сайт IBA.

"Те, що я бачив на останніх Олімпійських іграх, було справді сумно, особливо як батьку молодої спортсменки. Справедливість у спорті має значення. Моя дочка присвятила своє життя досконалості, і бачити, як ці цінності підриваються, неприйнятно. Те, що робить Умар – відновлює справжню справедливість, повертає чистоту боксу і дає сучасній молоді шанс відійти від комп'ютера і вийти на ринг, – неймовірно. Мова йде не тільки про бокс; мова йде про життєві уроки, дисципліну, чесність і можливості. Це спадщина, яка нам потрібна, і я з гордістю називаю Умара не тільки лідером, але і другом", – розповідав Трамп.

Функціонер Умар Кремльов також дав коментар, в якому заявив, що спорт повинен бути "поза політикою".

"Спорт завжди був миротворцем, і таким він повинен залишатися. Цілі боксу дають спортсменам у всьому світі можливість забезпечити своє майбутнє, вільне від політики і повне нових шансів. Наше завдання – не тільки організовувати найпередовіші заходи, але й забезпечити кожному молодому спортсмену шлях. Ось чому я пишаюся тим, що стою тут зі своїм другом Дональдом Трампом-молодшим, який поділяє переконання, що справедливість, повага і чесність є основами спорту. Разом ми захистимо прозорість боксу і відкриємо двері для наступного покоління", – сказав Кремльов.

Під час події президент IBA Кремльов запропонував Дональду Трампу-молодшому спільно провести майбутній чемпіонат світу з боксу серед чоловіків в Дубаї у грудні 2025 року.

Також на форумі виступили Менні Пак’яо та Рашида Алі Волш, дочка Мохаммеда Алі.

Нагадаємо, що цього місяця у Ліверпулі відбувся перший чемпіонат світу під егідою World Boxing. На цьому турнірі виступило 20 українців у різних категоріях. Єдину медаль здобув Данило Жасан.