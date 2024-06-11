Льюїс розповів про причини повернення Джошуа до перемог

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що британський боксер Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) повернувся до успішних результатів через менталітет переможця.

Такою думкою Льюїс поділився з порталом SecondsOut Boxing News.

"Я думаю, що його перетворення в останніх боях відбулося завдяки його менталітету переможця. Я бачу це в ньому, він більш зосереджений, він більш серйозний. Так що я радий, що у нього є хороший тренер у кутку, який може дати йому хорошу інформацію, яку Джошуа буде використовувати", — сказав Льюїс.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе у вересні 2024 року. Його потенційним суперником може стати Даніель Дюбуа.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий бій достроково завершився у другому раунді.