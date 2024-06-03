Команда Дюбуа працює над організацією бою з Джошуа

Команда тимчасового чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) працює над організацією бою проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у коментарі talkSPORT.

"Даніель довів, що всі, хто сумнівався у ньому, були неправі, і виграв тимчасовий пояс IBF. Сподіваюся, він битиметься з Ей Джеєм восени, ми над цим працюємо. Він добре впорався.

Нам би хотілося, щоб бій відбувся у Великій Британії, вони двоє британців, це був би чудовий бій на Вемблі.

У нас буде пресконференція пізніше цього місяця, сподіваюся, тоді ми зможемо зробити деякі оголошення.

Джошуа був біля рингу, а я фактично сидів поруч з ним. Я сказав йому: "Добре, давай приступимо до цього". У нас тривають переговори, тому, сподіваюся, ми зможемо це вирішити", - сказав Воррен.