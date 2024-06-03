Команда Дюбуа працює над організацією бою з Джошуа
Команда тимчасового чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) працює над організацією бою проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у коментарі talkSPORT.
"Даніель довів, що всі, хто сумнівався у ньому, були неправі, і виграв тимчасовий пояс IBF. Сподіваюся, він битиметься з Ей Джеєм восени, ми над цим працюємо. Він добре впорався.
Нам би хотілося, щоб бій відбувся у Великій Британії, вони двоє британців, це був би чудовий бій на Вемблі.
У нас буде пресконференція пізніше цього місяця, сподіваюся, тоді ми зможемо зробити деякі оголошення.
Джошуа був біля рингу, а я фактично сидів поруч з ним. Я сказав йому: "Добре, давай приступимо до цього". У нас тривають переговори, тому, сподіваюся, ми зможемо це вирішити", - сказав Воррен.
Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.