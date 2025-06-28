Відомий промоутер зробив прогноз на бій Альварес – Кроуфорд

Відомий промоутер та засновник Top Rank Боб Арум висловися про свого фаворита протистояння між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Слова 93-річного фахівця наводить The Ring.

"На мою думку, це буде переконлива перемога Кроуфорда. Або нокаут, або одноголосним рішенням суддів. Люди просто не розуміють, наскільки Канело здав. Це стосується не тільки поєдинку проти Скулла, а взагалі його останніх виступів.

Теренс має все необхідне для перемоги. Він може розпочати бій як правша, а потім перемикнутись на ліву руку – до цього Канело може бути не готовим. Це вже не той Альварес, який був декілька років тому", – розповів Арум.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Канело назвав потенційного винуватця його штовханини з Кроуфордом під час першої битви поглядів.