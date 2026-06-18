Перша поразка коштувала Лапіну місця в рейтингу IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів у декількох вагових категоріях.

Про це йдеться на сайті організації.

Український напівважковаговик Даніель Лапін (13-1, 5 КО) вибув із топ-15 рейтингу організації. До цього він посідав п'яту сходинку, однак після першої поразки від француза Бенджаміна Мендеса Тані (10-1, 3 КО) втратив свої позиції.

Чемпіоном дивізіону є росіянин Дмитро Бівол, який захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.

Раніше повідомлялося, що наступний вечір боксу від Usyk-17 Promotions, промоутерської компанії чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО), відбудеться у серпні.