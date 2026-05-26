Лапін вперше висловився про дебютну поразку у професійній кар'єрі

Український боксер Даніель Лапін (13-1, 5 КО) вперше вийшов у публічний інформаційний простір після дебютної поразки на професійному рингу.

28-річний боєць програв французу Бенджаміну Мендесу Тані у рамках андеркарду вечора боксу у Гізі (Єгипет) 23 травня 2026 року.

"Дякую всім за підтримку. Це бокс, і такі ситуації трапляються. Я повернуся сильнішим", – написав Даніель.

Нагадаємо, що перед цим Даніель переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик підтримав Лапіна після поразки, додавши, що вони зроблять висновки із цього фіаско.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен висловився про потенційний наступний бій Олександра Усика.

ФОТО: Denys Didkivskyi