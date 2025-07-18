Лапін проти Едмондсона, Сіренко проти Дакреса: файткард вечору боксу в Лондоні

Владислав Сіренко, Даніель Лапін та Олександр Усик битимуться в Лондонці на легендарному стадіоні "Вемблі" у ніч з 19 на 20 липня.

"Чемпіону" став відомий розклад усіх поєдинків, які відбудуться в адеркарді.

Вечір боксу розпочнеться поєдинком між Лашою Гурулі та Джеймсом Франсісом о 19:35 за київським часом.

Згодом боксуватимуть Аадам Хамед та Езекіль Грегорес – старт поєдинку має відбутись о 18:05.

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Перший бій за участю українця заплановано на 20:30 – Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу. Після цього Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном: орієнтований час початку двобою – 21:45.

Останнім боєм андеркарду стане зустріч Лоуренса Околі та Кевіна Лерени, яка має розпочатись о 22:40.

Головний поєдинок вечора та 2025 року Олександр Усик – Даніель Дюбуа розпочнеться близько опівночі за київським часом.

Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл поділився своїм прогнозом на реванш Усика та Дюбуа.