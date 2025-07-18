Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Тест

Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ

Станіслав Лисак — 18 липня 2025, 12:00
Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ

За телетрансляцією бою-реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі будуть стежити мільйони українців.

Але чи багато ви знаєте про мегафайт, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні, спортивні кар’єри Олександра та Даніеля Дюбуа й їх особисте життя?

Чемпіон спільно з GGBET підготував тест з 12 запитань, присвячених цій події, адже саме стільки раундів тривають чемпіонські бої в професійному боксі.

1/12

Хто автор треку, під який виходить у ринг Олександр Усик?

2/12

Чому Олександр Усик заявлений за житомирський футбольний клуб Полісся під 17-м номером?

3/12

На яких з цих футбольних стадіонів Усик НЕ проводив поєдинків?

4/12

З ким Олександр Усик народився в один день?

5/12

У якому раунді Олександр Усик виграв перший бій проти Даніеля Дюбуа?

6/12

Олександр Усик виграв усі 7 поєдинків на професійному рингу у британських боксерів. А з ким із представників Туманного Альбіону українець не зустрічався?

7/12

Скільки разів за професійну кар’єру Олександр Усик опинявся в нокдауні?

8/12

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен був організатором першого чемпіонського бою іншого видатного українського боксера. Хто це?

9/12

Даніель Дюбуа на професійному ринзі здобув 22 перемоги. 21 – нокаутом. Вистояти всю дистанцію (10 раундів!) проти нього зумів лише один боксер. Він бився з Віктором Вихристом, Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а першу поразку йому завдав Віталій Кличко. Хто це був?

10/12

Олександр Усик часто присвячує написи на шортах рідним для себе людям. Кого українець пригадав під час першого бою проти Даніеля Дюбуа?

11/12

Дюбуа – поширене прізвище. Зокрема, його носили ключові персонажі кількох фільмів та мультфільмів. У яких саме стрічках це було?

12/12

Яке з цих випробувань НЕ входило в підготовку Олександра перед боями?

Легендарний бій Усик – Дюбуа відбудеться за підтримки офіційного спонсора GGBET. GGBET букмекерський бренд, який робить спортивні події подіями: підтримує топові матчі й поєдинки та посилює враження від перегляду ексклюзивним контентом і спецпропозиціями. Тримай лінію боксу разом із GGBET!

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.