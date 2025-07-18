Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ

За телетрансляцією бою-реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі будуть стежити мільйони українців.

Але чи багато ви знаєте про мегафайт, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні, спортивні кар’єри Олександра та Даніеля Дюбуа й їх особисте життя?

Чемпіон спільно з GGBET підготував тест з 12 запитань, присвячених цій події, адже саме стільки раундів тривають чемпіонські бої в професійному боксі.

1/12 Хто автор треку, під який виходить у ринг Олександр Усик? Сергій Жадан Правильна відповідь: У 2017 році музикант із Сум Василь Жадан написав гімн для українського чемпіона, який називається “Браття”. Тарас Петриненко Правильна відповідь: У 2017 році музикант із Сум Василь Жадан написав гімн для українського чемпіона, який називається “Браття”. Red Hot Chili Peppers Правильна відповідь: У 2017 році музикант із Сум Василь Жадан написав гімн для українського чемпіона, який називається “Браття”. Василь Жадан Правильна відповідь: У 2017 році музикант із Сум Василь Жадан написав гімн для українського чемпіона, який називається “Браття”.

2/12 Чому Олександр Усик заявлений за житомирський футбольний клуб Полісся під 17-м номером? це кількість перемог нокаутом у його кар'єрі Правильна відповідь: уся справа в дні народженні. Усик народився 17 січня 1987 року. 17 секунд тривав його найкоротший бій Правильна відповідь: уся справа в дні народженні. Усик народився 17 січня 1987 року. на честь дня народження Правильна відповідь: уся справа в дні народженні. Усик народився 17 січня 1987 року. 17 голів він забив за молодіжну команду Таврії Правильна відповідь: уся справа в дні народженні. Усик народився 17 січня 1987 року.

3/12 На яких з цих футбольних стадіонів Усик НЕ проводив поєдинків? Арена Львів Правильна відповідь: Міжнародний стадіон імені Короля Фахда. Поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді Олександр проводив на Kingdom Arena, на стадіоні у Вроцлаві українець уперше бився проти Дюбуа, а на домашній арені Тоттенгема Усик зустрічався з Ентоні Джошуа. Арена Львів приймала бій Усика ще в далекому 2014 році, коли той бився з південноафриканським боксером Деніелом Брюером. Тоттенгем Готспур Стедіум Правильна відповідь: Міжнародний стадіон імені Короля Фахда. Поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді Олександр проводив на Kingdom Arena, на стадіоні у Вроцлаві українець уперше бився проти Дюбуа, а на домашній арені Тоттенгема Усик зустрічався з Ентоні Джошуа. Арена Львів приймала бій Усика ще в далекому 2014 році, коли той бився з південноафриканським боксером Деніелом Брюером. Міжнародний стадіон імені Короля Фахда Правильна відповідь: Міжнародний стадіон імені Короля Фахда. Поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді Олександр проводив на Kingdom Arena, на стадіоні у Вроцлаві українець уперше бився проти Дюбуа, а на домашній арені Тоттенгема Усик зустрічався з Ентоні Джошуа. Арена Львів приймала бій Усика ще в далекому 2014 році, коли той бився з південноафриканським боксером Деніелом Брюером. Міський стадіон у Вроцлаві Правильна відповідь: Міжнародний стадіон імені Короля Фахда. Поєдинки з Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді Олександр проводив на Kingdom Arena, на стадіоні у Вроцлаві українець уперше бився проти Дюбуа, а на домашній арені Тоттенгема Усик зустрічався з Ентоні Джошуа. Арена Львів приймала бій Усика ще в далекому 2014 році, коли той бився з південноафриканським боксером Деніелом Брюером.

4/12 З ким Олександр Усик народився в один день? З Даніелем Дюбуа Правильна відповідь: Олександр народився 17 січня. У цей же день, тільки в 1942 році народився Мухаммед Алі. А у Віталія Кличка день народження 19 липня – якраз в дату бою Усика з Дюбуа З Віталієм Кличком Правильна відповідь: Олександр народився 17 січня. У цей же день, тільки в 1942 році народився Мухаммед Алі. А у Віталія Кличка день народження 19 липня – якраз в дату бою Усика з Дюбуа З Мохаммедом Алі Правильна відповідь: Олександр народився 17 січня. У цей же день, тільки в 1942 році народився Мухаммед Алі. А у Віталія Кличка день народження 19 липня – якраз в дату бою Усика з Дюбуа З Валерієм Залужним Правильна відповідь: Олександр народився 17 січня. У цей же день, тільки в 1942 році народився Мухаммед Алі. А у Віталія Кличка день народження 19 липня – якраз в дату бою Усика з Дюбуа

5/12 У якому раунді Олександр Усик виграв перший бій проти Даніеля Дюбуа? Усик здобув перемогу рішенням суддів Правильна відповідь: Українець переміг британця нокаутом у 9-му раунді 4-й раунд Правильна відповідь: Українець переміг британця нокаутом у 9-му раунді 9-й раунд Правильна відповідь: Українець переміг британця нокаутом у 9-му раунді 12-й раунд Правильна відповідь: Українець переміг британця нокаутом у 9-му раунді

6/12 Олександр Усик виграв усі 7 поєдинків на професійному рингу у британських боксерів. А з ким із представників Туманного Альбіону українець не зустрічався? Ентоні Джошуа Правильна відповідь: Усик переміг Джо Джойса в березні 2013 року, коли виступав за команду “Українські Отамани”, до свого дебюту в професійному боксі Дерек Чісора Правильна відповідь: Усик переміг Джо Джойса в березні 2013 року, коли виступав за команду “Українські Отамани”, до свого дебюту в професійному боксі Джо Джойс Правильна відповідь: Усик переміг Джо Джойса в березні 2013 року, коли виступав за команду “Українські Отамани”, до свого дебюту в професійному боксі Тоні Белью Правильна відповідь: Усик переміг Джо Джойса в березні 2013 року, коли виступав за команду “Українські Отамани”, до свого дебюту в професійному боксі

7/12 Скільки разів за професійну кар’єру Олександр Усик опинявся в нокдауні? 2 рази Правильна відповідь: жодного разу Жодного разу Правильна відповідь: жодного разу 1 раз Правильна відповідь: жодного разу 3 і більше разів Правильна відповідь: жодного разу

8/12 Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен був організатором першого чемпіонського бою іншого видатного українського боксера. Хто це? Володимир Кличко Правильна відповідь: 26 червня 1999 року в Лондоні Френк Уоррен організував бій свого підопічного британця Гербі Гайда з Віталієм Кличком. Віталій нокаутував Гербі у другому раунді і став першим серед українців чемпіоном світу в професійному боксі. Денис Берінчик Правильна відповідь: 26 червня 1999 року в Лондоні Френк Уоррен організував бій свого підопічного британця Гербі Гайда з Віталієм Кличком. Віталій нокаутував Гербі у другому раунді і став першим серед українців чемпіоном світу в професійному боксі. Віталій Кличко Правильна відповідь: 26 червня 1999 року в Лондоні Френк Уоррен організував бій свого підопічного британця Гербі Гайда з Віталієм Кличком. Віталій нокаутував Гербі у другому раунді і став першим серед українців чемпіоном світу в професійному боксі. Олександр Хижняк Правильна відповідь: 26 червня 1999 року в Лондоні Френк Уоррен організував бій свого підопічного британця Гербі Гайда з Віталієм Кличком. Віталій нокаутував Гербі у другому раунді і став першим серед українців чемпіоном світу в професійному боксі.

9/12 Даніель Дюбуа на професійному ринзі здобув 22 перемоги. 21 – нокаутом. Вистояти всю дистанцію (10 раундів!) проти нього зумів лише один боксер. Він бився з Віктором Вихристом, Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а першу поразку йому завдав Віталій Кличко. Хто це був? Семюель Пітер Правильна відповідь: Першу поразку американець Кевін Джонсон зазнав у грудні 2009 року від Віталія Кличка. Після цього він програвав низці відомих боксерів. Зокрема, Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. У жовтні 2018 року програв Кевін і Даніелю Дюбуа. Але й досі залишається єдиним, хто пройшов усю дистанцію з англійцем. Кріс Ареола Правильна відповідь: Першу поразку американець Кевін Джонсон зазнав у грудні 2009 року від Віталія Кличка. Після цього він програвав низці відомих боксерів. Зокрема, Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. У жовтні 2018 року програв Кевін і Даніелю Дюбуа. Але й досі залишається єдиним, хто пройшов усю дистанцію з англійцем. Кевін Джонсон Правильна відповідь: Першу поразку американець Кевін Джонсон зазнав у грудні 2009 року від Віталія Кличка. Після цього він програвав низці відомих боксерів. Зокрема, Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. У жовтні 2018 року програв Кевін і Даніелю Дюбуа. Але й досі залишається єдиним, хто пройшов усю дистанцію з англійцем. Влад Сиренко Правильна відповідь: Першу поразку американець Кевін Джонсон зазнав у грудні 2009 року від Віталія Кличка. Після цього він програвав низці відомих боксерів. Зокрема, Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. У жовтні 2018 року програв Кевін і Даніелю Дюбуа. Але й досі залишається єдиним, хто пройшов усю дистанцію з англійцем.

10/12 Олександр Усик часто присвячує написи на шортах рідним для себе людям. Кого українець пригадав під час першого бою проти Даніеля Дюбуа? Дружину Катерину Правильна відповідь: батькам, у 2023 році на шортах Усика був напис Dad та Mom. Зауважимо, що ім'я дружини Катерини з'явилося на шортах під час бою-реваншу з Ентоні Джошуа у 2022 році, а доньки Марії – у першому, травневому, поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Доньку Марію Правильна відповідь: батькам, у 2023 році на шортах Усика був напис Dad та Mom. Зауважимо, що ім'я дружини Катерини з'явилося на шортах під час бою-реваншу з Ентоні Джошуа у 2022 році, а доньки Марії – у першому, травневому, поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Батьків Олександра та Надію Правильна відповідь: батькам, у 2023 році на шортах Усика був напис Dad та Mom. Зауважимо, що ім'я дружини Катерини з'явилося на шортах під час бою-реваншу з Ентоні Джошуа у 2022 році, а доньки Марії – у першому, травневому, поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Володимира Зеленського Правильна відповідь: батькам, у 2023 році на шортах Усика був напис Dad та Mom. Зауважимо, що ім'я дружини Катерини з'явилося на шортах під час бою-реваншу з Ентоні Джошуа у 2022 році, а доньки Марії – у першому, травневому, поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

11/12 Дюбуа – поширене прізвище. Зокрема, його носили ключові персонажі кількох фільмів та мультфільмів. У яких саме стрічках це було? Роккі Бальбоа та Рататуй Правильна відповідь: головного героя фільму “Загін Самогубців” звати Роберт Дюбуа. Його зіграв Ідріс Ельба. Головною антагоністкою мультика “Мадагаскар 3” була капітан Шантель Дюбуа Загін Самогубців і Мадагаскар 3 Правильна відповідь: головного героя фільму “Загін Самогубців” звати Роберт Дюбуа. Його зіграв Ідріс Ельба. Головною антагоністкою мультика “Мадагаскар 3” була капітан Шантель Дюбуа Зоряні війни та Ліло і Стіч Правильна відповідь: головного героя фільму “Загін Самогубців” звати Роберт Дюбуа. Його зіграв Ідріс Ельба. Головною антагоністкою мультика “Мадагаскар 3” була капітан Шантель Дюбуа Термінатор та Чіп і Дейл Правильна відповідь: головного героя фільму “Загін Самогубців” звати Роберт Дюбуа. Його зіграв Ідріс Ельба. Головною антагоністкою мультика “Мадагаскар 3” була капітан Шантель Дюбуа

12/12 Яке з цих випробувань НЕ входило в підготовку Олександра перед боями? проводив під водою майже 5 хвилин Правильна відповідь: Усик не підкорював Говерлу, як мінімум в межах підготовки до своїх поєдинків або про це просто ніде не розповідав. пропливав 10 кілометрів Правильна відповідь: Усик не підкорював Говерлу, як мінімум в межах підготовки до своїх поєдинків або про це просто ніде не розповідав. підкорював Говерлу Правильна відповідь: Усик не підкорював Говерлу, як мінімум в межах підготовки до своїх поєдинків або про це просто ніде не розповідав. проїжджав 100 кілометрів на велосипеді Правильна відповідь: Усик не підкорював Говерлу, як мінімум в межах підготовки до своїх поєдинків або про це просто ніде не розповідав.

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