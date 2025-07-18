Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ
За телетрансляцією бою-реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі будуть стежити мільйони українців.
Але чи багато ви знаєте про мегафайт, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні, спортивні кар’єри Олександра та Даніеля Дюбуа й їх особисте життя?
Чемпіон спільно з GGBET підготував тест з 12 запитань, присвячених цій події, адже саме стільки раундів тривають чемпіонські бої в професійному боксі.
Хто автор треку, під який виходить у ринг Олександр Усик?
Чому Олександр Усик заявлений за житомирський футбольний клуб Полісся під 17-м номером?
На яких з цих футбольних стадіонів Усик НЕ проводив поєдинків?
З ким Олександр Усик народився в один день?
У якому раунді Олександр Усик виграв перший бій проти Даніеля Дюбуа?
Олександр Усик виграв усі 7 поєдинків на професійному рингу у британських боксерів. А з ким із представників Туманного Альбіону українець не зустрічався?
Скільки разів за професійну кар’єру Олександр Усик опинявся в нокдауні?
Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен був організатором першого чемпіонського бою іншого видатного українського боксера. Хто це?
Даніель Дюбуа на професійному ринзі здобув 22 перемоги. 21 – нокаутом. Вистояти всю дистанцію (10 раундів!) проти нього зумів лише один боксер. Він бився з Віктором Вихристом, Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а першу поразку йому завдав Віталій Кличко. Хто це був?
Олександр Усик часто присвячує написи на шортах рідним для себе людям. Кого українець пригадав під час першого бою проти Даніеля Дюбуа?
Дюбуа – поширене прізвище. Зокрема, його носили ключові персонажі кількох фільмів та мультфільмів. У яких саме стрічках це було?
Яке з цих випробувань НЕ входило в підготовку Олександра перед боями?
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