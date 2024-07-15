Лапін прокоментував майбутнє Усика після реваншу з Ф'юрі

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBO, IBO та WBC у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), прокоментував можливі шляхи українця після реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО).

Його слова передає Boxing 24/7.

"Зараз ми зосереджені на реванші з Тайсоном Ф'юрі. Після нього ми подивимося, хто буде наступним. Можливо, він опуститься у вазі, а може, перед ним буде варіант із ММА чи навіть чемпіонатом з боїв на голих кулаках. Можете собі уявити третій бій з Ентоні Джошуа в октагоні?", – сказав Лапін.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.