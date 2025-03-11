Хто міг би уявити: Ф'юрі стане тренером збірної Англії з футболу

Ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) заявив, що стане головним тренером збірної Англії з футболу у благодійному матчі.

Цитує боксера The Sun.

Благодійний матч відбудеться у червні на "Олд Траффорд" у Манчестері, а Тайсон очолить збірну Англії в парі з легендою Манчестер Юнайтед Вейном Руні. Їх суперником буде команда "Решти світу".

"Тайсон Ф’юрі – тренер збірної Англії… Хто міг це уявити? У моїй кар'єрі було чимало великих боїв, і перспектива очолити команду Англії в червні викликає в мене таке ж хвилювання, як і будь-який бій у суперважкій вазі. Всі знають, що я великий фанат Манчестер Юнайтед, тому для мене є ще більш особливим те, що гра відбудеться на Олд Траффорд, і я зможу тренувати одного з моїх героїв, Уейна Руні. Як ми можемо програти?", – сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) Тайсон оголосив про завершення кар'єри.