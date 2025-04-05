Гірн та Воррен назвали найочікуваніший бій у надважкому дивізіоні

Британські промоутери Едді Гірн (Matchroom) та Френк Воррен (Queensberry) назвали бій, який хочуть побачити у надважкій вазі.

Їх слова передає DAZN Boxing.

Промоутери зійшлися на думці, що найбільше чекають на поєдинок британських суперважковаговиків Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі.

"Відповідь очевидна. Це протистояння Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі. Проте ми не знаємо, що може статися в майбутньому", – розповів Гірн.

З його словами погодився Френк Воррен.

"Я згоден. Усі вболівальники хочуть побачити цей бій. І британські фанати, і інші шанувальники боксу. Я не знаю, чому Джошуа і Ф’юрі не зустрілися на рингу. У цьому випадку ми ще маємо шанс організувати такий поєдинок. Ф’юрі рано чи пізно набридне стригти газон на задньому дворі свого будинку", – розповів Воррен.

Після другої поразки від Олександра Усика майбутнє Ф'юрі залишається невизначеним. "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри, проте багато хто вважає, що він повернеться в ринг.

Водночас Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа в поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF.