Хаттон назвав умову, за якої Ф'юрі проведе бій з Джошуа

Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон вважає, що якщо Тайсону Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) запропонують правильний гонорар, то він може відновити кар'єру для бою проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує боксера Sky Sports.

"Тайсон вже йшов на пенсію раніше. Просто так сталося, що вони намагалися організувати бій з Джошуа. Вони намагалися зробити це протягом 10 років, і, схоже, навіть зараз цього не станеться, оскільки Тайсон завершив карʼєру. Але я сприйняв би цей вихід на пенсію з недовірою, знаючи Тайсона. Якщо йому запропонують правильні гроші, правильний гонорар для бою з Ей Джеєм, то він вхопиться за цю пропозицію. Я думаю, Тайсон картатиме себе, якщо через 10 років сидітиме на своєму дивані й замислиться: "Цікаво, що б сталося, якби я побився з Джошуа?". Зараз він у такій позиції, що може щось із цим зробити, а не проклинати себе до кінця життя", – сказав Хаттон.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року британець вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом повернувся до професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.