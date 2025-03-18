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Я сумую за цим хлопцем: Усик зізнався, що не спілкується з Ф'юрі

Руслан Травкін — 18 березня 2025, 18:55
Я сумую за цим хлопцем: Усик зізнався, що не спілкується з Ф'юрі
Олександр Усик
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Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що наразі не підтримує діалог із Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), але визнав, що британець був на одному рівні з ним під час їхніх поєдинків.

Про це Усик заявив в інтерв'ю для Al Arabia English.

"Ми не спілкуємось. Я думаю, що ми згодом поговоримо. Я сумую за цим хлопцем, за нашим боксом. Ми провели 24 раунди, це наче ціле життя.

Це ніби ти прожив із кимось 20 років, тому для нас обох це був неймовірний шлях. Там ми були на одному рівні з моїм неймовірним другом Тайсоном Ф'юрі", – сказав Усик в інтерв'ю.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Тайсон Ф'юрі підтримав можливий поєдинок між українцем та новозеландцем. 

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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