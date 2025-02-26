Я вже місяць треную її: Ф'юрі розповів, чим займається після завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) розповів, що після завершення кар'єри тренує свою дружину Періс, з якою перебуває у шлюбі з 2008 року.

Про це він заявив для TalkSport.

"Я треную Періс близько місяця. У неї все виходить, все чудово. Взагалі, у мене все чудово, я почуваюся Крістіаном Блеклоком (екстренер Тайсона з фізичної підготовки – прим.). Повідомлятиму, що надалі робитиму після завершення кар'єри", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.