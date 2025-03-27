Арум дав пораду Ф'юрі щодо його кар'єри

Голова Top Rank Боб Арум вважає, що ексчемпіону світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не варто повертатися у бокс.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Я думаю, що Тайсон Ф’юрі має залишитися щасливим на пенсії для себе та своєї родини. Я вірю, що у нього ще багато попереду. Він хороший комунікатор і шоумен, але я не думаю, що йому варто знову виходити на ринг.

На щастя, в останні роки своєї кар'єри він заробив стільки грошей, що ні його родина, ні він сам ніколи не будуть потребувати грошей. Я б порадив йому ніколи не повертатися на ринг, а стати корисним як спікер, тому що він може надзвичайно добре комунікувати", – сказав Воррен.