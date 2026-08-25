Кроуфорд приїхав в Україну – ЗМІ
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прибув в Україну.
Про це повідомляє LuckyPunch
Триразовий абсолютний чемпіон світу наразі перебуває в Києві. Деталі візиту зірки боксу поки що невідомі.
"Деталі його візиту наразі невідомі але, наскільки ми розуміємо, у столиці України його очікує дуже насичена програма", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.