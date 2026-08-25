Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Кроуфорд приїхав в Україну – ЗМІ

Олександр Булава — 25 серпня 2026, 16:54
Кроуфорд приїхав в Україну – ЗМІ
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прибув в Україну.

Про це повідомляє LuckyPunch

Триразовий абсолютний чемпіон світу наразі перебуває в Києві. Деталі візиту зірки боксу поки що невідомі.

"Деталі його візиту наразі невідомі але, наскільки ми розуміємо, у столиці України його очікує дуже насичена програма", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.

Читайте також :
Непереможений Кроуфорд зізнався, чи хотів коли-небудь покинути бокс заради ММА
Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Не був готовим психологічно: Канело пояснив поразку від Кроуфорда
Має нерозкриті травми: ексчемпіон оцінив ймовірність відновлення кар'єри Кроуфорда
Кроуфорд пояснив поразку Макгрегора: Варто комусь почати говорити про мене лайно – і Бог їх карає
Непереможений Кроуфорд зізнався, чи хотів коли-небудь покинути бокс заради ММА
Відомий промоутер оцінив можливість відновлення кар'єри Кроуфорда

Останні новини