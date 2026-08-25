Кроуфорд приїхав в Україну – ЗМІ

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прибув в Україну.

Про це повідомляє LuckyPunch

Триразовий абсолютний чемпіон світу наразі перебуває в Києві. Деталі візиту зірки боксу поки що невідомі.

"Деталі його візиту наразі невідомі але, наскільки ми розуміємо, у столиці України його очікує дуже насичена програма", – йдеться в повідомленні.