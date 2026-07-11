Беленюк здобув ефектну перемогу в дебютному бою ММА

У суботу, 11 липня, у Києві відбувся перший турнір промоушену Arena.championship. Головною подією вечора став бій між олімпійським чемпіоном і народним депутатом України Жаном Беленюком та ізраїльським бійцем Хаїмом Гозалі.

Поєдинок за правилами ММА завершився перемогою українця в першому раунді. Жан із перших секунд перевів суперника в партер і почав методично завдавати ударів. У 53-річного Гозалі від ударів Беленюка відкрилося розсічення.

Після двох хвилин протистояння команда ізраїльського бійця відмовилася від продовження поєдинку, і рефері достроково зупинив бій, зафіксувавши перемогу Беленюка технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.