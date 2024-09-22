Кроуфорд: Не знаю, чи зможе Джошуа повернутися після поразки від Дюбуа

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) має сумніви, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) зможе повернутися на ринг після поразки від Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Boxingscene.

"Кращий переміг, і Дюбуа був кращим. Він використав помилки Джошуа і виграв бій. Я думаю, що Ентоні став занадто самовпевненим. Він завдав удару і пішов на таран, але забув про свій захист, про основи боксу. Я не знаю, чи зможе Джошуа повернутися після цієї поразки. Можливо, зможе, але це буде важко, тому що його тіло дуже зношене", – сказав Кроуфорд.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.